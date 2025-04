Die Triererin Steffi Irmen hat lange von einem Durchbruch in der Musicalbranche geträumt, was ihr jetzt gelungen ist. Sie steht aktuell als "Die Amme" im gleichnamigen Musical im Theater des Westens in Berlin auf der Bühne.

Die Solo-Show wurde extra für die 35-Jährige geschrieben, als Auskopplung des Erfolgsmusicals "Romeo und Julia - Liebe ist Alles" (mit den Songs von u. a. Rosenstolz), in dem sie auch als "die Amme" auf der Bühne steht. "Die Amme" wird von Kritikern gefeiert. Eine emotionale Brisanz bekommt das Stück aktuell auch wegen des plötzlichen Todes der Rosenstolz-Sängerin Anna R.