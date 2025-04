Sommerzeit ist für viele auch Gartenzeit. Und dann sorgen kleine Tiere an einem lauschigen Sommerabend für Ärger: Asiatische Tigermücken.

Diese Mücken können schwere Krankheiten übertragen. Zum Beispiel das Dengue-Fieber. Deshalb muss die Verbreitung der Tiere eingedämmt werden. Im vergangenen Sommer wurde in Mainz die asiatische Tigermücke zum ersten Mal entdeckt. In anderen Teilen von Rheinland-Pfalz breitet sie sich ebenfalls aus. In Freiburg ist die asiatische Tigermücke bereits fest etabliert und wird zum Beispiel in Kleingartenanlagen bekämpft. Dafür gibt es unterschiedliche Maßnahmen.