Die Vorteile von Agroforstwirtschaft

Schon jetzt im Mai staubt es auf vielen Feldern in der Pfalz und Rheinhessen, weil seit Wochen kein Regen mehr gefallen ist. Das ist nicht nur für das Getreide ein Problem. Im April 2011 hatte ein Sandsturm auf der A19 zwischen Berlin und Rostock zu einer Massenkarambolage mit acht Toten und 130 Verletzten geführt. 85 Fahrzeuge waren kollidiert, weil ausgetrocknete Erde von riesigen Feldern auf die Autobahn geweht wurde.

Klimawandel gefährdet die Landwirtschaft

So groß wie in ostdeutschen Bundesländern sind die Felder in Rheinland-Pfalz nicht. Aber auch hier sind Ackerflächen zusammengelegt und vergrößert worden, um mit großen Maschinen zu arbeiten und mehr Ertrag zu erwirtschaften. Doch seit 2014 sind auch die Erträge beim Getreide im Land kontinuierlich gesunken. Das Problem, es regnet entweder zu lange, zu stark oder es regnet wochenlang gar nicht. Dazu kommen Stürme.

Was ist Agroforstwirtschaft?

Agroforstwirtschaft könnte eine Lösung für dieses Problem sein. Es bedeutet, dass Bäume oder Sträucher gezielt auf Ackerflächen gepflanzt werden. Das soll verhindern, dass der Wind darüber fegt und den Boden austrocknet. Zudem können die Bäume für einen besseren Feuchtigkeitshaushalt im Boden sorgen. Denn ein Baum zieht mit seinen Wurzeln Wasser aus tieferen Bodenschichten als die Ackerpflanzen. Und durch die Verdunstung über die Laubkrone sorgt der Baum in seiner Umgebung für ein feuchteres und kühleres Klima.

Doch es gibt auch Nachteile. Agroforstwirtschaft ist teurer als herkömmliche Flächen und ist ein höherer Aufwand für Landwirte, die sich mit der Pflege der Baumbepflanzung auskennen müssen. Das bedeutet mehr Arbeit, mehr Zeit und eine schwierigere Ernte, da die großen Maschinen weniger Platz zum Rangieren haben.

Agroforst hat eine lange Geschichte

In Deutschland gab es Agroforst bereits im Mittelalter, zum Beispiel in Form von Streuobstwiesen rund um die Ortschaften. Zum Ende des 19. Jahrhunderts verschwanden diese Bewirtschaftungsformen aber, weil vermehrt Maschinen in der Landwirtschaft eingesetzt wurden. Bäume und Sträucher empfand man dabei als störend und entfernte sie. Da man auf (große) Maschinen in der Landwirtschaft heute nicht mehr verzichten kann, sind moderne Agroforstsysteme an die Produktionsweise der heutigen Landwirtschaft angepasst.

Das heißt, die Bäume werden dabei so gepflanzt, dass sie die landwirtschaftliche Erzeugung möglichst wenig beeinträchtigen.

Staatliche Förderung für Umstellung auf Agroforst

Ein Grund, warum (noch) nicht mehr Landwirt:innen auf Agroforstwirtschaft setzen ist die Tatsache, dass Betriebe für derart genutzte Flächen bislang keine staatliche Förderung erhielten – so wie für herkömmliche Ackerflächen. Das hat sich 2023 geändert: Seitdem sind auch Agroforstflächen förderfähig. Zusätzlich fördert der Staat durch eine zusätzliche Prämie bei Landwirtschaftsbetrieben die Umstellung auf Agroforstwirtschaft und hofft damit auf eine schnelle Zunahme der Agroforstfläche in Deutschland.

Ein Vorteil gegenüber einer herkömmlichen Feldbewirtschaftung ist der Hochwasserschutz. Die meisten Hochwasser entstehen, weil ausgetrocknete Acker- oder Wiesenböden kein Wasser aufnehmen können und es ungebremst die Hänge runterläuft. Beim Agroforst halten Bäume und Sträucher das Wasser in der Fläche und damit dort, wo die angebauten Pflanzen das Wasser brauchen. Hochwasserschutz beginnt also in den Einzugsgebieten: auf den Feldern, in den Wäldern und nicht erst in den Flüssen.

