Verklausung vom Guldenbach erhöht Hochwasser-Risiko

Renaturierung nennt es die Obere Wasserbehörde bei der SGD Nord in Koblenz - Chaos die Menschen, die am Guldenbach bei Bretzenheim und Langenlonsheim leben. Seit eine Pappel in den Bach gefallen ist, staut sich an dieser Stelle das Wasser - Verklausung heißt das im Fachjargon. Der Bach sucht sich neue Wege: über Äcker, Wiesen, Wirtschaftsweg und Privatkeller. Obwohl das so ist, dürfen die Gemeinden das angestaute Totholz nicht aus dem Bach entfernen. Denn, so die SGD Nord, der Bach soll in seinem natürlichen Lauf nicht gestört werden. Gestört fühlen sich allerdings die Anrainer, die Angst vor Hochwasser haben.