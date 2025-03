Felix hat noch ein Haus gebaut. Diesmal wollte er Fehler, die er beim Bau seines ersten kleinen Holzhauses gemacht hat, ausbessern.

Also baut er in der Wochenendhaus Siedlung von Daaden im Westerwald ein zweites Ferienhaus – diesmal etwas größer und praktischer. Bei seinem erstem Haus hatte er viel Wert auf Design gelegt. In der Nutzung hatten sich dann einige Details als verbesserungswürdig herausgestellt. Da Felix selten nur ein Projekt am Start hat, war für ihn klar, dass er das Thema Wochenendhaus noch einmal angehen wollte. Als er dann das passende Grundstück kaufen konnte, legt er wieder los.

Nichts geht ohne Freunde

Ohne die Hilfe seiner Freunde, hätte er das nicht geschafft. Die meisten von ihnen sind in dem kleinen Ort im Westerwald aufgewachsen, haben schon als Kinder im Wald gespielt, gezeltet und ihre ersten Partys gefeiert. Sie kommen an den Waldrand ihres Heimatortes, um nach Feierabend und an den Wochenenden mit Felix sein Haus zu bauen. Es sind Freundschaften, die ein Leben lang gewachsen sind und die gerne ihre jungen Jahre wieder aufleben lassen.

Einmal Australien und zurück

Felix hat lange in Australien gelebt, bevor er sich entschied, nachhause zurückzukehren und sich ein kleines Haus zu bauen. Er wusste, wenn er selbst baut, dann geht das nur in seinem Heimatort – mit den Menschen, die er schon sein ganzes Leben kennt. Freunde, Bekannte, ansässige Handwerker und ehemalige Schulkameraden – Felix fragt und sie helfen. So ist das auf dem Dorf, sagt er:

Eine Hand wäscht die andere. Man hilft sich eben.

Felix hat Architektur studiert und arbeitet als Projektleiter bei einer Firma, die sich um Schäden an Gebäuden kümmert. Durch sein Studium konnte er die Pläne für sein Haus selbst entwerfen, Bauanträge einreichen und so Geld sparen. Die Arbeitskosten für Handwerker fielen auch sehr gering aus, weil er das meiste selbst und mit seinen Kumpels gemacht hat.

Felix sitzt vor seinem neuen Ferienhaus in Daaden im Westerwald. SWR

Ein Rückzugsort für sich und seine Freunde

Das neue Haus hat anders als das erste einen Dachüberstand - denn im Westerwald regnet es oft, eine richtige Tür zum Badezimmer und ein Gästezimmer mit eigener Tür. Felix wollte, dass man sich auch zu mehreren Personen dort wohl fühlen kann.