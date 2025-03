Ein Dorf, 40 Bands, fünf Bühnen und null Eintritt

Clara und Tobias Dorn sind aus Köln an den Mittelrhein gezogen. Weil das Leben in der Großstadt sie in den letzten Jahren immer mehr an ihre Grenzen gebracht hat – finanziell, zeitlich und menschlich. Sie wollen ihr Leben neu gestalten. Gemeinsam mit einer befreundeten Familie haben sie ein ehemaliges Weingut in Unkel gekauft.