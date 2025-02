per Mail teilen

Gut zwei Hektar Ehrenfelser wachsen seit mehr als 40 Jahren in Bingen direkt gegenüber der namensgebenden Burgruine. Nur der Rhein trennt Burg und Wein voneinander.

Die Winzer-Familie Grünewald-Gundlach vom Hildegardishof in Bingen baut die Rebsorte Ehrenfelser an - eine gut 100 Jahre alte Züchtung der Weinforschungs-Anstalt Geisenheim.