Ehrenamtlicher Bürgermeister Mittelbrunn: Dr. Walter Altherr

Er ist der dienstälteste ehrenamtliche Bürgermeister der Pfalz. Dr. Walter Altherr ist promovierter Mediziner und war Unfallchirurg. 2001 wurde er mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette und 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. War früher alles besser oder nur anders? Was hat sich geändert in Mittelbrunn, im Amt, bei den Menschen? Eines ist sicher: so viel Bürokratie wie heute gab es nie.

