Seit 2015 machen Ehrenamtliche in Speyer Fahrräder wieder fit, um sie anschließend Bedürftigen zu übergeben. Ursprünglich wollten sie so Geflüchteten helfen, in Deutschland anzukommen – mit Erfolg: Einige Geflüchtete, denen sie geholfen hatten, packten später selbst in der Fahrradwerkstatt mit an.