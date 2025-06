Ehrenamtliche Bürgermeisterin Bassenheim: Natalja Kronenberg

In Rheinland-Pfalz wird nur etwa jedes zehnte Bürgermeisteramt von einer Frau ausgeübt. Das muss sich dringend ändern, fordern Politikerinnen. Natalja Kronenberg ist seit fünf Jahren Bürgermeisterin der Gemeinde Bassenheim im Kreis Mayen-Koblenz. Ein ehrenamtlicher Job, der viel Zeit in Anspruch nimmt. Die Investmentbankerin in Elternzeit hat drei kleine Kinder. Mutter sein und sich in ihrem Heimatort politisch zu engagieren, das ist für sie kein Widerspruch.

