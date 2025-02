Eifler Eisenbahnlegende kehrt zurück in ihre Heimat

per Mail teilen

Die Diesellok D4 fährt erstmals wieder auf ihrer Heimatstrecke zwischen Brohl-Lützing am Rhein und Engeln. Nach jahrelangen Gesprächen konnte die Interessengemeinschaft Brohltal-Schmalspureisenbahn die Lok von der rhätischen Bahn in Graubünden zurück ersteigern. In einem spektakulären Transport wird sie nach Brohl-Lützing gebracht, wo sie nach einem ersten Werkstattaufenthalt ihre Probefahrt auf der Strecke macht.