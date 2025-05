Der historische Vulkan-Express fährt wieder

Wenn es schnell gehen muss, kann ein Rettungshubschrauber wertvolle Zeit einsparen – gerade in abgelegeneren Gebieten. Doch was, wenn ein Rettungshubschrauber nachts gebraucht wird? Bisher dürfen in Rheinland-Pfalz keine Rettungshubschrauber ausrücken. Betroffene fordern deshalb vom Land eine Ausweitung der nächtlichen Luftrettung.