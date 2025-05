Der Deserteur von Leiwen: Mit 17 von der SS hingerichtet

Adelheit Hoffmann schildert ihrem Sohn in einem Brief, wie sein 17-jähriger Bruder Rudolf in Leiwen an der Mosel von der SS als Deserteur hingerichtet wurde. Jahrzehnte später findet die Enkelin Monika Hoffmann diesen Brief. Ein Schicksal aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs – und kein Einzelfall.