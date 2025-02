Tanja Müller spricht über ihre Diagnose "Vorzeitige Wechseljahre"

Tanja Müller ist mit nur 30 Jahren in die Wechseljahre gekommen. Das bedeutet auch, dass sie keine Kinder bekommen kann. Kurzentschlossen gründet sie zwei Selbsthilfegruppen - um sich und anderen Betroffenen zu helfen.

Als Tanja Müller mit 30 unter Hitzewallungen und Schlafstörungen leidet und die Periode ausbleibt erhält sie die Diagnose: Wechseljahre.

Am Schlimmsten waren halt diese Stimmungsschwankungen. Man hat sich schon ein bisschen gefühlt wie in der Pubertät. Und man wusste im ersten Moment nicht, was ist das?

So hilft Tanja Müller anderen und sich selbst

All ihre Erfahrungen möchte Tanja Müller an ihre Selbsthilfegruppe weitergeben, die sie 2023 gegründet hat. Bislang gab es im Westerwald, wo sie lebt, so eine Gruppe noch nicht. Einmal im Monat trifft sie sich online mit ihrer Selbsthilfegruppe zum Thema vorzeitige Wechseljahre. Auch für die in der Zwischenzeit 33-Jährige ist der Austausch eine große Stütze.

Wir reden über Symptome und über Herausforderungen und auch unsere aktuelle Gefühlslage, weil der Umgang ist halt ziemlich speziell, weil die meisten in unserem Alter betrifft das eigentlich ja nicht.

Nur etwa ein Prozent der Frauen unter 40 sind davon betroffen. Unerfüllter Kinderwunsch betrifft da wesentlich mehr Frauen und Paare. Dafür hat Tanja Müller eine zweite Selbsthilfegruppe gegründet.

Kontakt zu Tanja Müller Tanja Müller hat einen Instagram-Account für beide Gruppen: "Vorzeitige Wechseljahre Westerwald" und "Unerfüllter Kinderwunsch Westerwald". Sie ist auch auf Facebook zu finden und kooperiert mit der Westerwälder Information zur Kontaktstelle für Selbsthilfe.

Tanja Müller und ihr Mann Patrick haben eine schwere Zeit durch gemacht, die sie aber einander auch näher gebracht hat: Zurzeit bauen die beiden einen Lkw zum Wohnmobil um - als Team, wie sie sagt. Und als Team wollen sie dann auch auf Reisen gehen.