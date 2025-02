In 15 Monaten fuhren die 27-jährige Lotta Schaefer und der 32-jährige Lukas Bion mit dem Fahrrad durch 20 Länder in Europa, Asien und Amerika. Ihr Ziel dabei: Spenden zu sammeln für ein Krankenhaus in Uganda und ein Kinderheim in Tansania. Eine abenteuerliche Reise - mit vielen schönen und spannenden Erlebnissen.