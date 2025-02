Maika und Wolfgang haben eine alte Bäckerei in der Pfalz in ihr Zuhause verwandelt. Mitten in ihrer Küche: der riesige originale Backofen, der noch immer tadellos funktioniert.

https://www.ardmediathek.de/video/ard-room-tour/wohnen-in-der-alten-baeckerei/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE5ODQwNzY

www.YouTube.de/SWRRoomTour