Comedy mit der "Queen of Dinglish" Gayle Tufts

Gayle Tufts, gebürtige US-Amerikanerin, war die erste Frau im Hamburger Quatsch Comedy Club und lebt mittlerweise seit 30 Jahren in Berlin. Ihr Markenzeichen ist ihr unverwechselbarer englisch-deutscher Sprachmix. Die „Queen of Dinglish“ will das Publikum mit ihrem neuen Programm „Please don‘t stop the music“ zum Lachen, aber auch Nachdenken bringen.