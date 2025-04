Campingplatz unter Wasser: Erste Saison für Betreiberpaar

Die Lego-Bauer vom Verein Lauter Steine aus Kaiserslautern feiern ihren 10. Geburtstag. Was mit einer kleinen Gruppe begann, ist zu einem Klub mit über 100 Mitgliedern geworden. Wie jedes Jahr öffnet am ersten April ihre große Ausstellung in der Kaiserlauterer Gartenschau, einer der Publikumsmagneten des Freizeitparks.