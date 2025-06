Betrug am Telefon: Geschockter Vater zahlt für seine Tochter

Stell euch vor, ihr werdet angeblich vom Staatsanwalt angerufen: Eure Tochter sei an einem Unfall mit Todesfolge schuld und nur eine fünfstellige Kaution bewahre sie vor dem Gefängnis.

Genau solch einen Schockanruf erhält Michael Sommer aus Hoppstädten – und zahlt. Warum das bei ihm und vielen anderen Menschen funktioniert, erklärt Michael Krausch vom Landeskriminalamt Mainz so: Den Betrügern "ist wichtig im ersten Moment, den Menschen, der angerufen wird, zu überrumpeln mit einer Geschichte, die Schrecken – und Angst am besten noch – auslöst beim Angerufenen. Denn Angst und Schrecken ist natürlich ein Faktor Stress, der das Opfer dann nicht mehr klar denken lässt. Die Täter gestalten die Geschichte, die dahinter steckt, so, dass man neben dem Stress, den man bekommt, auch noch in Zeitdruck gerät, weil die Täter sagen: 'Du musst schnell handeln'. Und sie sagen einem auch: 'Nur du kannst die Situation lösen'. Also unheimlich viele Faktoren, die das menschliche Gehirn unter Mords-Druck setzen.“