Adolf Breyer war fast zehn Jahre alt, als die Wehrmacht in dem kleinen Dorf Hahnheim in Rheinhessen versuchte, die amerikanische Übermacht zu stoppen. Insgesamt starben fast 80 Menschen in dieser sinnlosen Schlacht in den rheinhessischen Hügeln. Nach wenigen Stunden war der Spuk vorbei, die Deutschen türmten über den Rhein und hinterließen ein weitgehend zerstörtes Dorf.