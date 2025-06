9. Klasse und dann Job: Ein Gewinn für Schule und Betrieb

Jannis (Bild) und Niko fangen ab August nach dem Ende der 9. Klasse mit einer Berufausbildung an – das Resultat der wöchentlichen Praxistage in Betrieben der Umgebung und ein Erfolg für beide Seiten.

Bisher wussten die beiden Schüler noch nicht so genau, was sie nach dem Ende ihrer Schulzeit in diesem Sommer machen sollen. Weiterführende Schule, Ausbildung, oder später studieren? Seit sie aber bei den Praxistagen mitmachen, wissen sie, was sie machen und werden wollen: Ab August wollen beide eine Ausbildung anfangen: als Kfz-Mechatroniker und als Industriemechaniker. Für die bisher etwas unentschlossenen Schüler ein wichtiges Ziel.