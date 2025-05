15-jähriger Rennfahrer arbeitet hart an der Profikarriere

per Mail teilen

Noch fährt der 15-jährige Adrian Lorenz aus Kirchberg im Hunsrück Kart-Rennen. Den Sport betreibt er seit er sieben ist. Aber schon 2025 kann er den Sprung in die GT-Klasse schaffen: Motorsportwagen mit Renntechnik, die nur Profis fahren.

Dabei kann seine Familie kann nur einen kleinen Bruchteil der Kosten aufbringen. Andere Eltern investieren locker 150.000 Euro im Jahr für den Sport. Adrians Vater ist Zimmermann, aber auch der Mechaniker seines Sohns, der mit den Besten mithalten kann. Er hat sogar ein Team gefunden, dass auf ihn aufmerksam wurde.

Jedes zweite Wochenende sind Vater und Sohn unterwegs, um auf Rennstrecken in ganz Deutschland zu trainieren. Adrian hält sich zusätzlich mit Einheiten im Fitness-Studio fit: dreimal pro Woche. Wenn er in dieser Saison weiter liefert, kann sein Traum schon in diesem Jahr wahr werden...