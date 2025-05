SWR Reporter Katharina Feißt und Julian Camargo begeben sich auf eine Entdeckungsreise im Landkreis Bernkastel-Wittlich mit den Regionen Eifel, Mosel und Hunsrück. Ihr Ziel: Den Landkreis in all seinen Facetten kennenzulernen.

An Tag vier geht es in die namensgebenden Städte: Bernkastel-Kues und Wittlich. Katharina ist mit Fremdenführer Jürgen Kettern in Bernkastel-Kues unterwegs, dem Tourismus-Magneten im Landkreis. Denn auf gerademal 7.200 Einwohner kommen jährlich fast eine halbe Million Übernachtungsgäste. Für Julian geht es in die Kreisstadt Wittlich. Katharina Thewalt, die das Wittlicher Wimmelbuch illustriert und dadurch einen ganz eigenen Blick auf Wittlich entwickelt hat, zeigt Julian, wie sehenswert die Stadt ist.