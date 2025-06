10 Jahre Nationalpark Hunsrück-Hochwald (3/4)

Heute ist der Park eine Erfolgsstory – vor der Gründung gab es aber auch kritische Stimmen.

Zu viele Zugeständnisse an den Tourismus – oder zu wenige? Braucht man so einen Park überhaupt? Und was ist mit der Holzindustrie? Wir fragen nach, was Kritiker und Befürworter von damals heute denken.