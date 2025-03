Wie geht es der Polizei Pforzheim nach ihrem Mega-Posting?

Die Polizei Baden-Württemberg braucht dringend Nachwuchs. Dabei stehen die neuen Oberkommissar-Anwärter schon in den Startlöchern. Doch bevor es richtig losgehen kann, haben sie einen letzten Übungstag vor der praktischen Prüfung. Das Thema: Häusliche Gewalt und Raubüberfall in der Kneipe. In der Prüfungssimulation wird ihr Umgang mit den unterschiedlichsten Verbrechen geprüft.