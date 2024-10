Wie die Security für Sicherheit sorgt

per Mail teilen

Egal ob in Festzelten, bei Behörden oder Großveranstaltungen, Sicherheitsdienste sind nicht mehr wegzudenken. Die Firmen bieten Sicherheit und Hilfe als Service an. Hans arbeitet bei einer Securityfirma in Fellbach und wird überall im Land eingesetzt. Mit Konfliktpotenzial hat er tagtäglich zu tun. Da braucht es gute Kommunikationsfähigkeit und weniger Muskeln.