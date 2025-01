Wie die SCHUFA funktioniert

Ursula Nuber muss es wissen, denn sie ist Paartherapeutin. Sie hilft nicht nur Patientinnen und Patienten in ihrer Praxis, sondern hat auch schon so einige Ratgeber für eine glückliche Beziehung auf den Markt gebracht. Schon lange ist sie eine gefragte Expertin, für das was Frauen und Männer in einer Partnerschaft glücklich macht. Die Ladenburgerin war außerdem bis 2018 Chefredakteurin der Zeitschrift „Psychologie Heute“. Jetzt hat sie über langjährige Beziehungen geschrieben, in ihrem neuen Buch, „Sag mal liebst du mich eigentlich noch?“