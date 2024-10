Wein von der Ostalb?

per Mail teilen

Es ist Zeit für die Weinlese und das auch in der Ostalb. Die Gegend, von der es heißt, sie sei völlig ungeeignet für den Anbau von Wein. Auf dem Härtsfeld in Neresheim wollen wackere Pioniere jetzt das Gegenteil beweisen und haben sich an den Anbau von Reben gemacht.