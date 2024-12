Weihnachtsüberraschung für Richtigparker

per Mail teilen

Claudia Irimus arbeitet beim Ordnungsamt in Keltern im Enzkreis. Es gehört zu ihren Aufgaben, Strafzettel an Falschparker zu verteilen. Wer dagegen richtig parkt, bekommt nichts. Das wollte sie ändern. Seither verteilt Claudia im Advent kleine Schoko-Nikoläuse an die Autofahrer, die korrekt parken. Und die sind hellauf begeistert von dieser ungewöhnlichen Idee.