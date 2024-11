Weihnachtsgeschenke für Zootiere

Dettingen an der Erms ist völlig musikverrückt. Der Musikverein räumt seit Jahren Preise bei Blasmusik-Wettbewerben ab, die VHS betreibt ein eigenes Symphonieorchester und der ehemalige Liederkranz heißt heute Vocal Affair. Sonja Faber-Schrecklein will wissen, warum die Dettinger Musik so sehr lieben.