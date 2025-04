Rheingeschichten: Harfespielen am Wasser

Freitag ist Oma-Tag – und das seit Kindheitstagen. Annika Maier, ihre Schwester und ihre zwei Cousinen treffen sich jede Woche bei ihrer Oma Christa Klein in Oberhausen-Rheinhausen zum Essen. Jeden Freitag kocht die 81-Jährige frisch für ihre geliebten Enkelinnen – mit Zutaten aus dem eigenen Garten und ganz ohne FixTüten. Damit Omas Klassiker nicht verloren gehen, hat Annika sie in einem Kochbuch festgehalten: über 100 Rezepte, die nach Kindheit und Geborgenheit schmecken. Warum Liebe durch den Magen geht, welche Rolle der Garten dabei spielt und wie wichtig die Oma-Enkelinnen-Zeit für alle ist, erzählen die beiden live in der Landesschau.