Wasenzeit - Hochbetrieb in der Stuttgarter Notaufnahme

Aufgewachsen als Bauernmädchen in der Schweiz kennt Lisbeth Felder das einfache Leben. Für ihre Rolle der Kräuterfrau Lioba bei den Fallers taucht sie immer wieder in Kindheitserinnerungen ein. Im Interview erzählt sie, was ihr der Schwarzwald bedeutet und warum sie es nie bereut hat, Schauspielerin zu werden.