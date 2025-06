Von der Doppelgarage zum Einfamilienhaus

Mit den Pfingstferien startet auch der Ansturm auf den Europapark in Rust. Vor 50 Jahren ist er als kleiner Vergnügungspark mit 18 Attraktionen gestartet. Heute sind es über 100 und er ist Deutschlands größter Freizeitpark. Familie Mack führt den Europapark inzwischen in der dritten Generation, denn Senior Roland Mack will langsam seine Verantwortung abgeben.