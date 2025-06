Vincenzo, der singende Postbote

Wenn man am Bodensee an Fronleichnam denkt, dann ist die kleine See-Gemeinde Sipplingen in aller Munde: denn dort entsteht jedes Jahr zu Fronleichnam der längste und prächtigste Blumenteppich der Region. Hunderte Blütenblätter und viele Sipplinger Familien beteiligen sich an diesem 900 Meter langen Blütentraum. In diesem Jahr sind viele Blumen schon abgeblüht. Trotzdem sind die Sipplinger schon seit Tagen emsig am Blüten sammeln für ihren Fronleichnam-Teppich.