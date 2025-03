VfB-Fankneipe: Ein Blick hinter die Kulissen

per Mail teilen

Fotios Stavridis betreibt die Gaststätte des Polizeisportvereins in Stuttgart. Eigentlich ist es eine normale Wirtschaft direkt am Stadion. Aber bei Heimspielen des VfB Stuttgarts verwandelt sie sich in eine Fankneipe. Für viele Fußballfans ist der Besuch vor einem Fußballspiel Pflicht. Für das Wirts-Ehepaar sind das immer ganz besondere Tage.