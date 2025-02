Unsere Wahlkids: Politik kinderleicht erklärt

Auf dem Hockenheimring wird gerast, was das Zeug hält. Diesmal allerdings mit E-Autos bei einem 24-Stunden Rennen. Heizungsinstallateure aus Heidelberg stellen sich der Herausforderung und treten als Amateur-Team an. Ihr Ziel: so wenig laden wie nötig, so viele Runden drehen wie möglich.