Tuttlinger Urgestein des Stadtverkehrs

Mustafa Özyakan erlebt einen Albtraum-Moment auf seiner Route mit der Linie 425 durch Ludwigsburg: Er sieht ein etwa eineinhalbjähriges Kleinkind allein zwischen zwei parkenden Autos stehen. Der Vater von zwei Kindern hält sofort an, öffnet die Bustüren und stoppt die vorbeifahrenden Autos. Vorsichtig bringt er das Mädchen in Sicherheit. Er sieht eine offene Haustür und dort übergibt er der in Tränen aufgelösten Mutter ihre Tochter. Das Schöne für Mustafa Özyakan: Alle Fahrgäste und auch die Autofahrer haben trotz Stau applaudiert. Anderen zu helfen ist für ihn selbstverständlich. Im Landesschau-Studio erzählt er von diesem Erlebnis und wie stolz ihn die Auszeichnung für seine Zivilcourage macht.