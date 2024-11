Tschüss Auto: Mit dem E-Bike gegen die Klimakrise

Theater hat sie schon als Kind gerne gespielt. Caroline Schwarz, Tochter eines Schmuckunternehmers aus Ulm, ließ sich zur Schauspielerin ausbilden und hatte auch mehrere Engagements. Doch der große Durchbruch ließ auf sich warten. Bekannt wurde sie jetzt - mit 57. Ausgerechnet durch die Hauptrolle in einem Werbespot für einen Softdrink. In Europa ist der Spot bereits zu sehen, demnächst noch in Asien, Afrika und Indien. Im Studio verrät Caroline Schwarz, warum sie so glücklich ist mit dem Spot und wie er ihre weiteren Lebenspläne beeinflusst.