Traumjobs: 22-jähriger Köhler

Michael Merten aus Stuttgart ist einer der wenigen erfolgreichen Männer in diesem selten gewordenen Beruf. Seit 2021 fertigt er in seinem Ladenatelier Hüte, Kopfbedeckungen und Fascinators in aufwendiger Handarbeit. Mittwoch bis Samstag ist Michael in seinem Hutatelier in Bad Cannstatt zugange. Montag und Dienstag arbeitet er in der Modisterei der Staatstheater Stuttgart, wo Kopfbedeckungen für Oper, Ballett und Schauspiel entstehen.