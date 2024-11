Stuttgart steht Schlange für Dubai-Schokolade

In der Fußgängerzone in Stuttgart hat ein neuer Laden für Cookies aufgemacht. Die sind so beleibt, dass die Menschen dafür sogar über eine halbe Stunde anstehen. Zeitgleich werden gerade wieder Plätzle gebacken. Die Landfrauen in Ochsenbach im Kreis Ludwigsburg zeigen in Kursen wie Vanillegipferl und Springerle gelingen.