Werner Sauter und Thomas Muth haben die Schönheit Oberschwabens gefilmt

Drei Jahre lang waren Werner Sauter und Thomas Muth in Oberschwaben unterwegs, um die Naturschönheiten der Region im Bild festzuhalten. Ihre Fotos von Eulen, Füchsen und seltenen Vogelarten zeigen die Faszination der heimischen Natur – und sollen zum Schutz unserer Umwelt beitragen. Mit ihrem Bildband „Naturjuwelen Oberschwabens“ und einer Wanderausstellung machen sie auf bedrohte Lebensräume aufmerksam. Warum sie sich für den Naturschutz engagieren, was man selbst tun kann und welche Herausforderungen die Tierfotografie mit sich bringt, erzählen die beiden live in der Landesschau.