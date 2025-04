per Mail teilen

Tanja Braun sucht die Extreme: Die Extremläuferin aus Heidelberg will 10 Wüsten in 10 Ländern durchqueren. Ihre erste Etappe in Marokko hat sie gerade hinter sich, inklusive Sandstürmen, eiskalten Nächten und mentalen Grenzerfahrungen. Im Interview erzählt sie, warum sie sich den enormen Strapazen stellt.