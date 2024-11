Simona und Serena Conti mischen die Pizza-Nationalmannschaft auf

Diese Schwestern haben es in sich: Simona und Serena Conti aus Altshausen in Oberschwaben machen Pizza mit viel Amore! Kein Wunder, dass Pizza-Weltmeister Umberto Napolitano die beiden quirligen Frauen in die deutsche Pizza-Nationalmannschaft berufen hat. Vor 25 Jahren kamen die beiden mit ihrer Mutter aus Sizilien nach Altshausen. Die eine war Teenager, die andere noch ein Kleinkind. Schwäbischen Dialekt sprechen wie die Mama, Pizza und Pasta machen wie Nonna Maria – die Conti-Schwestern lieben diesen Mix. Die Leidenschaft für gutes Essen wollen sie in Kursen weitergeben. In der Landesschau verraten sie, was das Geheimnis ihrer Pizza ist und warum es Ananas niemals auf ihren Teig schaffen wird.