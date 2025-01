Schauspielerin Nicole Heesters ist im Glück mit dem Alter

Nina Kunzendorf ist als Kriminaloberrätin in der Krimi-Serien „Spuren“ zu sehen, in der zwei echte Kriminalfälle aus dem Jahr 2016 in Südbaden verarbeitet werden. Was die Schauspielerin an Polizeifilmen so fasziniert und wie sehr sie sich noch mit ihrer alten Heimat Mannheim verbunden fühlt, darüber spricht Nina Kunzendorf im Landesschau-Studio.