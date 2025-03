Paul Schlecht: Höhlenforscher und Heilpädagoge

Paul Schlecht hat zwei große Leidenschaften: seine Arbeit als Heilpädagoge im Kinderheim St. Josefpflege in Mulfingen und die Höhlen in seiner Heimat Hohenlohe. Vor allem traumatisierte Kinder können von dem Erlebnis einer geführten Höhlen-Exkursion profitieren. Im Interview erzählt Paul Schlecht, was ihn an Höhlen so fasziniert.