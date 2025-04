Omas Rezepte für die Ewigkeit: Annika Maier und Christa Klein

Mit 16 galt er als Piano-Wunderkind aus Offenburg, mit 18 wandert er mit seiner Familie von Baden-Württemberg nach Kanada aus – heute ist Michael Kaeshammer ein international gefeierter Jazz-Pianist und Sänger. 14 Studioalben, 2 Live-Alben und zahlreiche Musikpreise - seit vielen Jahren begeistert er mit seinen Live-Shows Fans in Nordamerika und China. Nun kehrt er mit seiner Band nach Deutschland zurück – seine Tour führt ihn auch nach Baden-Württemberg, in seine Heimatstadt Offenburg, nach Ludwigsburg und Freiburg. Welche Rolle Kanada für seine Karriere spielt und warum sein neuer Song „Underdog“ so persönlich ist, erzählt er live in der Landesschau.