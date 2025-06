Olaf Malolepski hat es als „Olaf, der Flipper“ in die britischen Charts geschafft

Mit seiner Band „Die Flippers“ schrieb Olaf Malolepski Musikgeschichte. Seit 2012 ist er solo unterwegs. Mittlerweile 79 Jahre alt, feiert er als „Olaf, der Flipper“ gigantische Erfolge, die ihn selbst völlig überraschen. „Wir sagen Dankeschön“ ist heute Kult auf jedem Festival, in jeder Fan-Kurve. „Olaf, der Flipper“ rockt Mallorca, „Rock am Ring“ und sogar die BBC. Mit dem Hit-Duett „Drinking wine, feeling fine“ haben er und Vincent Gross es sogar in die britischen Charts geschafft. Wie er den Hype erlebt, was seine Tochter Pia damit zu tun hat und wie er den ganzen Trubel im Musikgeschäft mit 79 Jahren bewältigt, erzählt „Olaf, der Flipper“ in der Landesschau.