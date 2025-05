Max und Andrea Haller machen die Waldburg lebendig

per Mail teilen

Max und Andrea Haller haben der Waldburg in Oberschwaben neues Leben eingehaucht. Was einst als „verstaubtes Museum“ galt, ist heute ein Publikumsmagnet und Andrea wird 2024 als „Unternehmerin der Zukunft“ ausgezeichnet. Im Interview sprechen sie darüber, warum sie selbst an einem Ort voller Geschichte täglich Neues wagen.