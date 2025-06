Martin Tschepe ist Vizeweltmeister im Eisschwimmen

per Mail teilen

Eiskaltes Wasser ist sein Metier. 1,7 Grad hatte das kälteste Wasser, in dem Martin Tschepe aus dem Remstal bei Stuttgart einen Wettkampf gewonnen hat. Seit 50 Jahren ist der Vizeweltmeister im Eis- und Winterschwimmen außerdem Mitglied im Schwimmverein Ludwigsburg und hat schon mit Abenteuern wie einer 300 Kilometer langen Neckartour von sich reden gemacht. Im Studio erzählt der Extremschwimmer, warum er im kalten Wasser so richtig in seinem Element ist.