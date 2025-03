Markus Klek wanderte in Steinzeitausrüstung durch den Winter in Schweden

Er kennt sich mit steinzeitlichem Leben aus: Als Archäotechniker baut Markus Klek nach, was Archäologen finden. Der 54-jährige Schramberger war zwei Wochen lang auf einem Solo-Trip im winterlichen Lappland unterwegs. Konfrontiert mit extremen Temperaturen, einsamer Natur und alpinen Verhältnissen. Dort leben Bären, Luchse und der Vielfraß. Ausgerüstet wie ein Steinzeit-Mensch wollte Markus herausfinden, ob solch ein Solo-Trip machbar ist. Inklusive der eiskalten Nächte auf der Isomatte aus Hirschhäuten und dem Schlafsack aus Schafsfellen – wie zu Ötzis-Zeiten eben. Im Landesschau-Studio erzählt er, wie er zwei Wochen Extrem-Tour erlebt und überlebt hat und was ihn daran so reizt.